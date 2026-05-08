Papa Leone XIV con le sneakers vintage | sono delle rare scarpe Nike da 30 euro
Nel trailer del suo nuovo documentario, il Papa è stato mostrato con un look inusuale per lui, indossando le vesti religiose e un paio di sneakers Nike vintage. Le scarpe, dal prezzo di circa 30 euro, sono state riconosciute come un modello raro. La scena ha attirato l’attenzione per l’insieme di elementi contrastanti tra abbigliamento formale e stile casual.
Papa Leone XIV nel trailer del suo nuovo documentario è apparso in una insolita versione casual: nonostante indossi le vesti religiose, ai piedi sfoggia un paio di sneakers Nike vintage.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il Mattino. . Le parole di Papa Leone dall’esterno del Duomo. Fonte video: Vatican Media #ilmattino #napoli #papaleone - facebook.com facebook
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