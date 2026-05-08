Papa Leone XIV con le sneakers vintage | sono delle rare scarpe Nike da 30 euro

Nel trailer del suo nuovo documentario, il Papa è stato mostrato con un look inusuale per lui, indossando le vesti religiose e un paio di sneakers Nike vintage. Le scarpe, dal prezzo di circa 30 euro, sono state riconosciute come un modello raro. La scena ha attirato l’attenzione per l’insieme di elementi contrastanti tra abbigliamento formale e stile casual.

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