Tenta di rapire un bimbo a Latina la mamma | Lo ha tirato a sé è successo tutto in un minuto
Un uomo ha tentato di rapire un bambino di 5 mesi in un’area di sosta a Latina. La madre del piccolo ha riferito che l’uomo ha tirato il bambino verso di sé e che tutto si è svolto in un minuto. La donna ha quindi ricorso all’intervento di un passante che ha bloccato l’uomo e fermato l’episodio.
Un uomo ha provato a rapire un bimbo di 5 mesi nell'area di sosta di un parcheggio a Latina, l'incubo dei genitori: "L'ho ricorso e bloccato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
