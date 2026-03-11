Tenta di rapire un bimbo a Latina la mamma | Lo ha tirato a sé è successo tutto in un minuto

Un uomo ha tentato di rapire un bambino di 5 mesi in un’area di sosta a Latina. La madre del piccolo ha riferito che l’uomo ha tirato il bambino verso di sé e che tutto si è svolto in un minuto. La donna ha quindi ricorso all’intervento di un passante che ha bloccato l’uomo e fermato l’episodio.