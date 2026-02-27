Diego Costa non dimentica | Te lo dico anche ora Jesus Gil Manzano è un figlio di p… inventò tutto

Diego Costa ha ripercorso l'episodio del 2019 in cui è stato espulso dall'arbitro Jesus Gil Manzano, accusandolo di avergli rivolto insulti pesanti. L'attaccante dell'Atletico ha commentato che l'arbitro “è un figlio di p…”, e ha affermato che il fischietto avrebbe inventato tutto. Costa ha ricordato con fermezza quei momenti, sottolineando il suo disappunto nei confronti delle decisioni dell’arbitro.