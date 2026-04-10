Un bambino di 12 anni è deceduto dopo quattro giorni di agonia in seguito a un incidente nella vasca idromassaggio. La Procura di Rimini ha deciso di aprire un’indagine per omicidio colposo. Il ragazzo si trovava in terapia intensiva presso l’ospedale di Rimini, dove è stato sottoposto a cure intensive prima di perdere la vita. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

SAN BENEDETTO Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di Matteo Brandimarti, ha smesso di battere. Nella serata di ieri, i medici guidati dal primario Massimo Baiocchi, hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzino di 12 anni, dopo un periodo di osservazione di sei ore durante le quali, purtroppo, è stata accertata l'assenza di attività cerebrale, coscienza e riflessi. Fin da subito le sue condizioni erano apparse disperate perché era rimasto troppo a lungo sott’acqua, intrappolato per la gamba in una vasca per idromassaggio l’acqua della quale era alta appena un metro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - San Benedetto, in trappola nella vasca idromassaggio. Matteo, 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia. La Procura di Rimini procederà per omicidio colposo

Rimini, morte cerebrale per il bimbo di 12 anni risucchiato nella vasca idromassaggioMorte cerebrale: l'hanno decretata i medici dell'ospedale Infermi di Rimini che hanno in cura il bambino di 12 anni che era rimasto incastrato con la...

Risucchiato dalla vasca idromassaggio a Pennabilli vicino Rimini muore a 12 anni, aperta indagine per omicidioIl 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio a Pennabilli purtroppo non ce l’ha fatta.

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Il piccolo è morto all’ospedale di San Benedetto del Tronto dove era ricoverato. Le esequie sono in programma sabato alle 10 - facebook.com facebook

Bielsa ricorda: "Sfidai la Juve a San Benedetto del Tronto. E a fine partita comprarono Esnaider" x.com