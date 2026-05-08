Per la partita tra Lazio e Inter, l’allenatore dei biancocelesti ha deciso di non effettuare rotazioni nella formazione titolare. Solo due giocatori riposeranno, mentre per il resto della squadra si prevede di schierare i migliori undici possibili. La decisione di mantenere invariata la formazione riguarda esclusivamente questa gara, con l’obiettivo di ottenere il massimo risultato. Nelle prossime partite potrebbero esserci cambi, ma per ora non sono previste variazioni.

di Paolo Moramarco Lazio Inter, Sarri non rischia: nelle probabili formazioni dei biancocelesti escluse le ipotesi di turnover. Solo due a riposo contro i nerazzurri. Non sarà una Lazio 2 quella che domani scenderà in campo allo Stadio Olimpico contro l’ Inter. La sfida di campionato rappresenterà un vero antipasto della finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera, sempre a Roma, ma Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, non sembra intenzionato a stravolgere completamente la formazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra i titolarissimi dovrebbero riposare del tutto soltanto Adam Marusic, esterno montenegrino, e Nuno Tavares, laterale portoghese.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lazio Inter, Sarri non rischia: nessun il turnover! In campionato riposano solo in due, poi sarà staffetta

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