Como Inter turnover al Sinigaglia | riposano due titolari riecco Calhanoglu Chivu sfida Fabregas con il dubbio trequartista
Domani il Como affronta l'Inter in Coppa Italia con un turnover deciso da Chivu, che ha scelto di far riposare due titolari e di rimettere in campo Calhanoglu. La sfida vedrà anche un confronto tra Chivu e Fabregas, mentre il tecnico deve ancora sciogliere il dubbio sul ruolo del trequartista. La partita si gioca al Sinigaglia e le formazioni sono in fase di definizione.
Inter News 24 Como Inter, Chivu prepara un importante turnover per la sfida di domani in Coppa Italia contro la squadra di Fabregas: le ultime. Le rotazioni diventano necessarie per Cristian Chivu in una settimana che può valere il “doblete”. Alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como di Fàbregas, l’Inter si prepara a cambiare pelle per gestire le energie in vista del Derby. Secondo Sky Sport, il tecnico nerazzurro è pronto a concedere un turno di riposo ai “senatori” per preservare la freschezza necessaria a difendere i 67 punti in campionato. Como Inter, turnover al Sinigaglia: le ultime. Le novità principali riguardano le fasce e la regia: Carlos Augusto è pronto a far rifiatare Federico Dimarco sulla corsia mancina, mentre a centrocampo scocca l’ora del ritorno dal primo minuto di Hakan Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com
