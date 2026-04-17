Il Napoli di Antonio Conte si appresta ad affrontare la partita contro la Lazio di Maurizio Sarri, prevista per domani alle ore 18 al Maradona. La squadra campana si presenta con alcuni giocatori in emergenza, costringendo probabilmente il tecnico a valutare un turnover. La sfida vedrà opposte due formazioni che cercano punti importanti in campionato.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara per la sfida del Maradona prevista per domani alle ore 18 contro la Lazio di Maurizio Sarri. L’ex tecnico azzurro sta vivendo una stagione a dir poco complicata con la squadra capitolina, e l’ultimo spiraglio di luce è sicuramente la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta: turnover pronto. Napoli-Lazio, Sarri pronto al turnover: le ultime. Per la squadra di Maurizio Sarri non è una stagione facile a livello ambientale, ma nell’ultimo periodo si sono aggiunti anche i tanti infortuni. In vista della gara di mercoledi contro l’Atalanta, la squadra biancoceleste potrebbe decidere di far rifiatare qualche pedina.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Sarri in emergenza, la coperta è corta: possibile turnover per Napoli-Lazio

CHE SCHIFO! SARRI si DIMETTERÀ POST PARTITA LAZIO NAPOLI 0-2

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