Lazio-Inter | le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sabato 9 maggio alle 18:00 si sfideranno Lazio e Inter nella 36ª giornata di Serie A. La partita si giocherà allo stadio di casa della Lazio, mentre l’Inter, campione d’Italia, sarà accolta in mattinata da una visita del Papa. Le formazioni probabili sono state annunciate, e la partita sarà trasmessa su alcune piattaforme televisive e online.

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Sabato 9 maggio alle ore 18:00 la Lazio scenderà in campo contro l’Inter Campione d’Italia (che sarà accolta in mattinata da Papa Leone XIV) per il match valido per la 36esima giornata di Serie A. La partita, in cui mancherà il tifo organizzato delle due squadre, sarà antipasto della finale di.🔗 Leggi su Romatoday.it CASO ARBITRI: SCHENONE DAL PMMERCATO: CHI È FERNANDEZ PARDOCALHA SALTA LA FINALE Notizie correlate Lazio-Udinese: le probabili formazioni e dove vedere la partitaLunedì 27 aprile alle ore 20:45 la Lazio ospiterà all’Olimpico l’Udinese per il match che chiuderà la 34esima giornata di Serie A. Leggi anche: Roma-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partita Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lazio-Inter: probabili formazioni e statistiche; Probabile Formazione - 36° Giornata | La Gazzetta dello Sport; Probabili formazioni Lazio-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Pio Esposito, Rovella, Maldini, Thuram e Lautaro Martinez; Lazio-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Lazio-Inter, probabili formazioni e dove vederla: antipasto di Coppa Italia all’Olimpico, Chivu valuta il turnoverLazio-Inter sabato 9 maggio alle 18 all'Olimpico per la 36ª giornata di Serie A: Sarri sfida i campioni d'Italia di Chivu prima della finale di Coppa Italia. Arbitra Abisso. lifestyleblog.it Probabili formazioni Lazio-Inter: Lautaro torna dal 1?L’ Inter campione d’Italia torna in campo per la 36esima giornata di Serie A, ospite della Lazio allo Stadio Olimpico di Roma, il primo dei due incontri con i biancocelesti in questo finale di ... passioneinter.com TS - Lazio- #Inter, in tre dal 1' in ambo le gare. Pio fuori dai convocati x.com Inizia il duello senza esclusione di colpi tra Lazio e Inter, una rivalità resa ancora più elettrizzante dalla doppia sfida che ci aspetta tra campionato e Coppa Italia. #lazionews #inter #Lazio #Inter #SerieA - facebook.com facebook