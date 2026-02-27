Roma-Juventus | le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 1 marzo alle ore 20:45, la Roma sfiderà la Juventus all’Olimpico nella 27esima giornata di Serie A. La partita è programmata per questa sera e sarà trasmessa in diretta televisiva. La sfida si svolge nello stadio di Roma e coinvolge le squadre in questa fase del campionato.

Big match vista Champions League all'Olimpico. A rischio la convocazione di Soulé e Dybala, Gasp pronto a lanciare Venturino con Pellegrini e Malen Domenica 1 marzo alle ore 20:45 la Roma affronterà la Juventus all’Olimpico per la 27esima giornata di Serie A. Big match con vista Champions League con i giallorossi che arrivano all’incontro al quarto posto della classifica (a pari punti col Napoli terzo) e a +4 dai bianconeri di Spalletti quinti e freschi dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray. Gasperini recupera El Shaarawy mentre ci sono dubbi sugli ex Soulé e Dybala. Entrambi sperano almeno di strappare la convocazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Juventus-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partitaI giallorossi vanno a Torino per blindare il quarto posto nello scontro diretto contro l'ex Spalletti.

Juventus-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partitaA Torino Maurizio Sarri non potrà contare su Pellegrini, Zaccagni, Lazzari e Dia.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Temi più discussi: Roma-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Roma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Soulé, Bremer, Di Gregorio, Perin, Venturino, Hermoso, Locatelli e Koopmeiners; Serie A Enilive 2025/2026, all'Olimpico va in scena il big match tra Roma e Juventus: come vederla in diretta streaming; Roma-Juventus: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A.

Probabili formazioni Roma-Juventus: confermato Zaragoza, chi sostituisce LocatelliProbabili formazioni Roma Juventus - Le possibili scelte di Gasperini e Spalletti per il match della 27^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Probabili formazioni Roma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Soulé, Bremer, Di Gregorio, Perin, Venturino, Hermoso, Locatelli e KoopmeinersRoma e Juventus si sfidano nel big match della ventisettesima giornata di Serie A, nonché scontro diretto da brividi per la Champions League: le scelte di Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti. goal.com

La Juventus vuole Svilar: scambio e soldi alla Roma... Altro - facebook.com facebook

Road to #RomaJuventus Nei mitici anni '80, Roma/Juve è diventata LA PARTITA per eccellenza Per voi, chi è il romanista simbolo di questa rivalità @OfficialASRoma @juventusfc #AsRoma #Juventus x.com