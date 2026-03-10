Lazio-Milan in chiaro su Dazn | il big match dell’Olimpico visibile gratuitamente

Domenica 15 marzo alle 20.45 si disputerà la partita tra Lazio e Milan all’Olimpico, valida per la 29ª giornata di campionato. La sfida sarà trasmessa in chiaro e visibile senza necessità di abbonamento su Dazn. La partita si svolgerà nello stadio romano e sarà accessibile a tutti gli spettatori interessati a seguire l’incontro.

Dazn apre di nuovo la Serie A a tutti gli appassionati. Dopo partite Milan-Roma, Fiorentina-Juventus e Atalanta-Inter, la piattaforma renderà visibile anche in modalità gratuita una delle partite di cartello della 29ª giornata: Lazio-Milan, in programma domenica 15 marzo alle 20.45 allo stadio Olimpico. Una sfida pesante per la classifica a cui il Milan arriva sull'onda dell'entusiasmo del derby vinto 1-0 contro l'Inter capolista e con l'intenzione di far punti per blindare il secondo posto e provare a riaprire il discorso scudetto. La Lazio di Maurizio Sarri, invece, si presenta all'appuntamento forte del successo per 2-1 sul Sassuolo, pronta a giocarsi una delle partite più attese del turno.