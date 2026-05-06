Arbitro Lazio Inter | designato il fischietto del match

L'arbitro che dirigerà il match tra Lazio e Inter di sabato 9 maggio alle 18 all'Olimpico è stato ufficialmente assegnato. La designazione è stata comunicata nelle ultime ore e il fischietto sarà chiamato a gestire le azioni sul campo durante l'incontro tra le due squadre. La decisione riguarda l'organizzazione dell'evento sportivo e la preparazione dei protagonisti sul terreno di gioco.

di Alberto Petrosilli Arbitro Lazio Inter: è stato designato il fischietto del match in programma sabato 9 maggio alle 18 all’Olimpico. Tocca ad Abisso. L’ Inter si prepara alla trasferta di sabato 9 maggio contro la Lazio. Per la sfida dell’Olimpico delle ore 18:00, valida per la 36ª giornata di Serie A Enilive, è stato designato l’arbitro Abisso. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Fontani e Biffi, mentre il quarto ufficiale sarà Sacchi J.L.. In sala VAR opererà Meraviglia, supportato dall’AVAR Massa. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Arbitro Lazio Inter: tocca ad Abisso. Il match si svolgerà in un clima particolare, poiché i gruppi organizzati di entrambe le tifoserie hanno annunciato che rimarranno fuori dallo stadio per solidarietà verso la protesta laziale contro la propria società.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Lazio Inter: designato il fischietto del match SCANDALO DERBY: Era rigore NETTO! Inter derubata contro il Milan #inter #calcio #seriea #viral Notizie correlate Arbitro Lecce Inter: designato il fischietto del matchdi Redazione Inter News 24Arbitro Lecce Inter, toccherà a Manganiello dirigere la sfida in programma sabato sera alle 18:00. Leggi anche: Arbitro Inter Bodo: designato il fischietto del match Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: AGI - Le accuse della Procura di Milano verso Rocchi: avrebbe designato arbitri graditi all'Inter in alcune partite; Arbitri serie A, ecco le prime scelte del nuovo designatore arbitrale Tommasi; Inchiesta arbitri, altri indagati: le partite nel mirino. Le news sull'Inter; Juve-Verona, il Var di Inter-Roma! Arbitro designato senza Rocchi: la scelta di Tommasi. Arbitro Lazio Inter: designato il fischietto del match dello stadio OlimpicoArbitro Lazio Inter, quest’oggi l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le de ... lazionews24.com Lazio-Inter, svelato l'arbitro del matchArchiviata la vittoria in trasferta contro la Cremonese, la Lazio si prepara a scendere in campo per la prova generale contro l' Inter: i biancocelesti affronteranno infatti la squadra di Chivu prima ... laziopress.it Sarà il signor Rosario #Abisso della sezione di Palermo, l’arbitro di #Lazio-Inter. VAR #Meraviglia x.com Colpo di scena per quanto riguarda il nome dell'arbitro che dirigerà la finale di Coppa Italia tra la Lazio e l'Inter: l'indiscrezione emerge dal sito stesso dell'AIA #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #LazioInter #Finale #CoppaItalia #Arbitro - facebook.com facebook