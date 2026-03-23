Anche in Sicilia la riforma della Giustizia è stata rispedita al mittente. Nella provincia di Messina (il dato è definitivo), il Sì si ferma a 103.427 voti, pari al 43,73%, mentre il No sale a 133.089 voti, corrispondenti al 56,27%. Il Comune messinese, invece, ha fatto segnalare 34208 preferenze per il Sì (41.15%) e 48920 (58.85%) per il No. Il dato complessivo della Sicilia, con 5.306 sezioni scrutinate su 5.306, assegna al Sì 689.506 voti, pari al 39,02%, mentre il No raggiunge 1.077.512 voti, attestandosi al 60,98%. Gli elettori complessivi indicati sono 3.860.565. Il quadro nelle province siciliane La provincia in cui il distacco a favore del No appare più ampio è Palermo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum giustizia, in Sicilia il “No” prevale: a Messina 56-44%, Palermo registra il divario più ampio I DATI

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