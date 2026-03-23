Anche in Sicilia la riforma della Giustizia è stata rispedita al mittente. Nella provincia di Messina (il dato è definitivo), il Sì si ferma a 34.208 voti, pari al 41,15%, mentre il No sale a 48.920 voti, corrispondenti al 58,85%. Il dato complessivo della Sicilia, con 5.179 sezioni scrutinate su 5.306, assegna al Sì 667.184 voti, pari al 39,01%, mentre il No raggiunge 1.043.038 voti, attestandosi al 60,99%. Gli elettori complessivi indicati sono 3.860.565. Il quadro nelle province siciliane La provincia in cui il distacco a favore del No appare più ampio è Palermo. Qui, con 1.133 sezioni scrutinate su 1.186, il Sì raccoglie 147.830 voti, pari al 34,92%, mentre il No arriva a 275. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum giustizia, in Sicilia il “No” prevale: a Messina 59-41%, Palermo registra il divario più ampio I DATI

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