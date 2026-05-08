Nel mercato del lavoro italiano, molte persone inviano candidature in diversi settori, ma la maggior parte dei curricula inviati non corrisponde alle richieste delle aziende. Secondo recenti dati, circa il 90% delle candidature non si adatta alle posizioni disponibili, rendendo difficile il confronto tra domanda e offerta. Questa situazione evidenzia come, nonostante la quantità di candidature, il match tra candidati e posizioni rimanga limitato.

(Adnkronos) – Nel mercato del lavoro italiano il problema non è soltanto trovare candidati, ma riuscire a far incontrare in modo efficace domanda e offerta. Secondo le rivelazioni Inapp, circa 1 lavoratore su 5 non ha le competenze richieste per il ruolo che ricopre, mentre i dati Istat sul tema, raccontano come il livello di. L'articolo Lavoro, candidature ovunque ma match quasi a zero: il 90% dei cv non in linea? proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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