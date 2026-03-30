Pasqua sorpresa | sole quasi ovunque ma attenzione a piogge improvvise

Le previsioni meteo indicano che, durante il periodo pasquale, il sole sarà presente quasi ovunque, con temperature in aumento. Tuttavia, sono previste anche piogge improvvise in alcune aree, che potrebbero influenzare i piani di viaggio e le celebrazioni. Le condizioni atmosferiche variano tra il Centro-Nord, dove si attende stabilità, e altre regioni che potrebbero essere interessate da temporali locali.

Roma - Le ultime proiezioni meteo delineano un’Italia divisa tra stabilità diffusa al Centro-Nord e residua instabilità al Sud, con temperature in aumento ma non uniformi Le più recenti elaborazioni dei modelli meteorologici tracciano un quadro ormai definito per Pasqua e Pasquetta, con condizioni generalmente stabili e miti, ma non prive di alcune variabili locali, soprattutto sulle regioni meridionali. L’arrivo di un anticiclone di matrice azzorriana favorirà infatti un miglioramento diffuso su gran parte dell’Europa occidentale, coinvolgendo anche l’Italia, in particolare il Centro-Nord. Tuttavia, sull’Europa orientale persisterà una circolazione depressionaria centrata sul Mar Nero, capace di estendere un corridoio instabile fino all’area dello Ionio e dell’Egeo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Pasqua sorpresa: sole quasi ovunque ma attenzione a piogge improvvise Articoli correlati Meteo Pasqua e Pasquetta 2026, addio gite fuori porta? Previsti venti freddi e piogge improvvise in gran parte d’ItaliaLe festività pasquali del 2026 si preannunciano ben lontane dall’immagine classica di tepore primaverile e sole che accompagna tradizionalmente le... Anticiclone inganna l’Italia: vortice sul Mediterraneo porta piogge improvvise nel weekendRoma - L’anticiclone domina l’Italia ma un vortice sul Mediterraneo occidentale porterà nubi e piogge su Sardegna, Sicilia e parte del Centro-Sud...