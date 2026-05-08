Lavori sulle alberature lungo l’autostrada | previsti stop temporanei tra Como e il confine svizzero

Lungo l’autostrada A9 tra Como e il confine svizzero sono previsti stop temporanei durante le ore notturne, necessari per eseguire lavori di manutenzione sulle alberature. Le chiusure sono programmate per permettere interventi di cura e controllo delle piante lungo il percorso. Le autorità hanno comunicato le date e gli orari di queste sospensioni, che interesseranno principalmente le fasce notturne per limitare i disagi alla viabilità.

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