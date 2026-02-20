Lavori sugli alberi lungo l’autostrada | sulla A9 due notti di chiusure tra Como Centro e Chiasso

Lavori sugli alberi lungo l’autostrada A9: due notti di chiusure tra Como Centro e Chiasso. La causa è la manutenzione degli alberi che crescono vicino alla carreggiata, per prevenire rischi e migliorare la sicurezza di chi viaggia. Durante le chiusure, le auto saranno deviate su percorsi alternativi. Le autorità hanno annunciato che le opere interesseranno le ore notturne, con l’obiettivo di limitare i disagi. Le chiusure sono previste nelle prossime due settimane.

Tra lunedì 23 e giovedì 26 febbraio stop notturni su due tratti della Lainate-Como-Chiasso: previste uscite obbligatorie e svincoli chiusi anche in entrata Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso tornano le chiusure notturne nel nodo comasco per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree lungo la tratta. I provvedimenti interesseranno in particolare i collegamenti tra Como Centro e Chiasso e tra Lago di Como e Como Centro, in due diverse notti della prossima settimana, con deviazioni sulla viabilità ordinaria e limitazioni agli ingressi. Dalle 22 di lunedì 23 febbraio alle 5 di martedì 24 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione Chiasso.🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Autostrada A9, lavori in galleria: chiusure tra Como Centro e Chiasso Leggi anche: Chiusure nel weekend sulla A9: lavori tra Como Centro e Chiasso fino a domenica 15 dicembre Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo, albero cade su strada a Taormina: lavori rimozione; Pino pericolante, radici recise per lavori? La segnalazione di un lettore su un pino in via Lungo l'Affrico angolo via Del Pino; Milano | Barona - Manutenzione Scolmatore dell'Olona: taglio degli alberi alla Cascina Bianca; Costose e poco sicure le piante in via Rondona. Velletri, il Sindaco Cascella puntualizza sui lavori a Villa Ginnetti e gli alberi tagliatiVilla Ginnetti, il Sindaco Cascella replica alle polemiche sugli alberi tagliati: Tre previsti dal progetto, altri cinque per motivi di sicurezza Dopo ... castellinotizie.it Palazzina sull'Alzaia, al via i lavori ma c'è lo stop del Tar: sospeso il taglio degli alberi lungo la ResteraTREVISO - Stop al taglio degli alberi. Il Tar ha bloccato gli abbattimenti in via cautelare nell'area lungo la Restera, tra l'Alzaia e via Lotto, dove hanno appena preso forma i cantieri per ... ilgazzettino.it Blitz dei carabinieri in via Como e in centro a Varese: chiusi due esercizi, sanzioni per oltre 150mila euro - facebook.com facebook