Lavori di manutenzione al cavalcavia lungo l’autostrada A21

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha comunicato che sono stati approvati i lavori di manutenzione ordinaria sul cavalcavia lungo l’autostrada A21. La regolamentazione della circolazione stradale sarà adottata durante le operazioni di intervento. La data di inizio dei lavori e le eventuali modifiche al traffico saranno comunicate in seguito. La manutenzione sarà effettuata per garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura.

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per l’esecuzione dei previsti lavori di manutenzione ordinaria del cavalcavia n. 132 dell’Autostrada A21 Torino Piacenza, lungo la Strada.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Lavori al cavalcavia della A1, senso unico alternato lungo la Giardini a SalicetaSulla strada provinciale 486 "via Giardini" a Modena, nel tratto sottostante il cavalcavia autostradale a Saliceta san Giuliano, lunedì 2 e martedì 3... Autostrada A 4, lavori sul cavalcavia: chiude lo svincoloSulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione al cavalcavia, si renderà necessario chiudere lo svincolo di Sesto San Giovanni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rimborso spese al conduttore per lavori eccedenti l’ordinaria manutenzione della cosa: onere della prova; Al via i lavori per la sistemazione del basolato storico in via Alloro; Il piano dei lavori di Ase Spoleto fino a domenica 19 aprile 2026; Ferrovie: stop ai treni sulla tratta Pontremoli-Berceto per lavori di manutenzione. Sp 58, affidati i lavori di manutenzione straordinaria a Santa Maria Hoè e Colle BrianzaL’importo netto contrattuale dei lavori è di 201.878,42 euro L’obiettivo di questo progetto è il miglioramento del grado di servizio di alcuni tratti della strada provinciale Sp 58 a Santa Maria Hoè e ... msn.com Treni, i pendolari del Lazio nella morsa dei ritardi. Trenitalia: «Lavori necessari di manutenzione»Ovunque saranno approntati bus sostitutivi, ma non sarà facile adeguarsi ai cambiamenti che coinvolgono un numero così alto di fronti ... roma.corriere.it A San Nullo i binari sono stati rimossi: in queste ore sono in corso i lavori di rimozione della vecchia linea FCE in superficie (tratta Borgo–Nesima) che per anni ha tagliato il quartiere. Il cantiere ha superato via Sebastiano Catania e procede verso la conclusio - facebook.com facebook Conclusi i lavori di ristrutturazione e ampliamento di una delle più importanti scuole medie di Bolzano. Spazi più funzionali e moderni per studenti e insegnanti #ioseguoTgr @TgrRai x.com