Lavori di manutenzione al cavalcavia lungo l’autostrada A21

Da ilpiacenza.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha comunicato che sono stati approvati i lavori di manutenzione ordinaria sul cavalcavia lungo l’autostrada A21. La regolamentazione della circolazione stradale sarà adottata durante le operazioni di intervento. La data di inizio dei lavori e le eventuali modifiche al traffico saranno comunicate in seguito. La manutenzione sarà effettuata per garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura.

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per l’esecuzione dei previsti lavori di manutenzione ordinaria del cavalcavia n. 132 dell’Autostrada A21 Torino Piacenza, lungo la Strada.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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