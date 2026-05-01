Lavori sulle barriere in A26 | chiude un tratto tra Gravellona e Baveno gli orari

Da novaratoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il fine settimana del 1° maggio, alcune porzioni dell'autostrada A26 sono state chiuse di notte per lavori sulle barriere di sicurezza. La chiusura riguarda un tratto tra Gravellona Toce e Baveno e si svolge in orari specifici. La riapertura è prevista in modo da consentire i lavori senza interferire con il traffico diurnale. La circolazione potrà essere soggetta a deviazioni durante le fasce di chiusura.

Dopo il week end del 1° maggio, riprendono le chiusure notturne in alcuni tratti dell'autostrada A26.La nuova chiusura In particolare, dalle 22 di lunedì 4 alle 6 di martedì 5 maggio sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra gli svincoli di Gravellona Toce e Baveno, in direzione Genova. La.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Notizie correlate

Lavori nelle gallerie dell'A26: chiude per due notti il tratto tra Arona e Gravellona, i percorsi alternativiNuovi cantieri al via la settimana prossima all'interno delle gallerie dell'A26, dove proseguiranno le attività di ispezione e manutenzione.

Leggi anche: Lavori sull'A26: nuove chiusure notturne in arrivo tra Gravellona e Baveno

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Imperia, lavori sulle barriere stradali: chiusa la ciclabile lato monte; Lavori sulla A16, nuove barriere di sicurezza: chiuse aree di servizio e ramo d'allacciamento con l'A14; ANAS - Nuova ordinanza n. 458/2026 sulla SS11: restringimenti di carreggiata in direzione Milano e Novara; Nuove chiusure notturne sull'autostrada A4: le vie alternative.

Barriere architettoniche. Come risparmiare sui lavori per migliorare l’accessibilità in casaInsieme a Stannah vediamo le misure attualmente in vigore per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche da parte dei cittadini con disabilità Gli interventi per l’abbattimento delle ... disabili.com

lavori sulle barriere inLavori pubblici a Lucca: sono 28 i cantieri aperti per un investimento da 14 milioni di euroToccati tutti i quartieri del Comune per infrastrutture, marciapiedi, frane, parcheggi. Via l'ultimo semaforo dal viale Castracani ... luccaindiretta.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.