Lavori sulle barriere in A26 | chiude un tratto tra Gravellona e Baveno gli orari

Dopo il fine settimana del 1° maggio, alcune porzioni dell'autostrada A26 sono state chiuse di notte per lavori sulle barriere di sicurezza. La chiusura riguarda un tratto tra Gravellona Toce e Baveno e si svolge in orari specifici. La riapertura è prevista in modo da consentire i lavori senza interferire con il traffico diurnale. La circolazione potrà essere soggetta a deviazioni durante le fasce di chiusura.

Dopo il week end del 1° maggio, riprendono le chiusure notturne in alcuni tratti dell'autostrada A26.La nuova chiusura In particolare, dalle 22 di lunedì 4 alle 6 di martedì 5 maggio sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra gli svincoli di Gravellona Toce e Baveno, in direzione Genova. La.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Lavori nelle gallerie dell'A26: chiude per due notti il tratto tra Arona e Gravellona, i percorsi alternativiNuovi cantieri al via la settimana prossima all'interno delle gallerie dell'A26, dove proseguiranno le attività di ispezione e manutenzione. Leggi anche: Lavori sull'A26: nuove chiusure notturne in arrivo tra Gravellona e Baveno Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Imperia, lavori sulle barriere stradali: chiusa la ciclabile lato monte; Lavori sulla A16, nuove barriere di sicurezza: chiuse aree di servizio e ramo d'allacciamento con l'A14; ANAS - Nuova ordinanza n. 458/2026 sulla SS11: restringimenti di carreggiata in direzione Milano e Novara; Nuove chiusure notturne sull'autostrada A4: le vie alternative. Barriere architettoniche. Come risparmiare sui lavori per migliorare l’accessibilità in casaInsieme a Stannah vediamo le misure attualmente in vigore per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche da parte dei cittadini con disabilità Gli interventi per l’abbattimento delle ... disabili.com Lavori pubblici a Lucca: sono 28 i cantieri aperti per un investimento da 14 milioni di euroToccati tutti i quartieri del Comune per infrastrutture, marciapiedi, frane, parcheggi. Via l'ultimo semaforo dal viale Castracani ... luccaindiretta.it LAVORI A PARTIRE DA LUGLIO https://shorturl.at/bDiSI - facebook.com facebook Venditrici, filatrici, lavandaie… Donne impegnate in lavori faticosi e spesso invisibili, mentre si prendevano cura dei figli. Il lavoro femminile ha segnato il cammino verso la conquista di diritti fondamentali, come il riposo retribuito. Buon #PrimoMaggio a tutte e x.com