Tartufi olio e dintorni | presente anche l’Amap

All'edizione di quest'anno di ‘Tipicità Festival’ partecipa anche l’Amap, l’Agenzia Marche Agricoltura Pesca, che ha portato tre iniziative dedicate a miele, olio e tartufo. La presenza dell’ente si inserisce tra gli espositori e gli operatori che mostrano prodotti tipici e tradizionali della regione. La manifestazione si svolge in un contesto di rinnovata attenzione alle produzioni locali e alle eccellenze agroalimentari.

Anche l’Amap (Agenzia Marche Agricoltura Pesca) presente a ‘Tipicità Festival’ con tre iniziative legate a miele, olio e tartufo. Si partirà oggi alle 10 presso l’area sviluppo rurale Marche 2023-2027, dove si terranno incontri di analisi sensoriale curati dai tecnici dell’agenzia. Il ciclo di incontri sarà aperto dall’intervento di Barbara Alfei, con la collaborazione di Donatella di Sebastiano, sul tema ‘Il miele delle Marche: un prodotto di eccellenza’. Verrà descritta la metodologia di assaggio e degustazione guidata del miele, alla scoperta dei colori, profumi e sapori caratteristici dell’origine botanica dei prodotti uniflorali rappresentativi della regione Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

