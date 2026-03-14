Perugia | cantieri dal 18 marzo divieti e lavori fino

A Perugia, dal 18 marzo, sono iniziati lavori nei cantieri che coinvolgono varie zone della città. Il Comune ha emesso ordinanze che regolamentano la viabilità, introducendo divieti e restrizioni che resteranno in vigore fino al 20 marzo 2026. Le modifiche sono state adottate per gestire le attività di cantiere e limitare i disagi alla circolazione.

Il Comune di Perugia ha emanato un pacchetto di ordinanze per gestire la viabilità in diverse zone della città, con interventi che si protrarranno fino al 20 marzo 2026. Le modifiche riguardano via Raffaello, via Bartolo, piazza Fortebraccio e via Giacomo Puccini a Ponte Felcino. L’obiettivo primario è permettere lavori di potatura degli alberi pubblici e il ripristino delle superfici stradali senza bloccare completamente la circolazione urbana. Si tratta di una gestione complessa del territorio che richiede coordinamento tra l’amministrazione locale e le imprese esecutrici dei lavori. Nelle ore serali del 18 marzo scattano i primi divieti, mentre nelle settimane successive si attiveranno restrizioni parziali sulla carreggiata e percorsi alternativi per i pedoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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