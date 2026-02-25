Rubinetti a secco a Salerno per 4 ore a causa dei lavori | la mappa dei disagi

E' in programma un intervento di manutenzione in via Stefano Brun, all'altezza del civico n° 1: rubinetti a secco, dunque, dalle 10 alle ore 14 del 27 febbraio, in via Stefano Brun, via Terre Risaie dal civico 23 al 34 e dal 20 al 32, nonchè sulla Rampa dei Longobardi. Sistemi Salerno si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Lavori di manutenzione, sopensione idrica a Salerno: la mappa dei disagiVenerdì 20 febbraio, a Salerno, l'acqua verrà interrotta dalle 10 per lavori di manutenzione lungo via Benedetto Croce, vicino al civico 28.

Lavori di manutenzione straordinaria, stop all'erogazione idrica a Salerno: la mappa dei disagiLunedì 26 gennaio, dalle 9 alle 14, Salerno sarà interessata da un’interruzione temporanea dell’erogazione idrica.

Lavori urgenti sull'acquedotto, rubinetti a secco in alcune strade di FirenzeRubinetti a secco a Firenze a causa di lavori sull’acquedotto: d alle ore 09.00 di venerdì 20 febbraio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via del Motrone, via Fratelli Cecchi (civici 1-3), via ... 055firenze.it

Rubinetti a secco a Poggio Catino, riparato il guasto a una pompaRIETI - Rubinetti a secco da questa mattina a Poggio Catino. Una rottura ad una pompa di sollevamento nella zona delle Scuole a ridosso del centro storico di Poggio Catino ha causato da questa mattina ... ilmessaggero.it

