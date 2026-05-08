Lavoratori in stato di agitazione alla Casa di Riposo di Legnago

Il sindacato Fp Cgil ha dichiarato lo stato di agitazione per circa 50 operatori socio-sanitari impiegati nella Casa di Riposo di Legnago, una struttura che ospita 158 posti letto. La decisione riguarda il personale che si prende cura degli ospiti della struttura, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle richieste. La situazione interessa direttamente i lavoratori coinvolti e la gestione della residenza.

Il sindacato Fp Cgil ha proclamato lo stato di agitazione per il personale della Casa di Riposo di Legnago, facendosi portavoce di circa 50 operatori socio-sanitari che si occupano degli ospiti di una struttura da 158 posti letto.La decisione segue le istanze emerse nell'assemblea del mese scorso.🔗 Leggi su Veronasera.it

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