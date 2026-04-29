Enpaia chiude il bilancio 2025 con un avanzo di 27,1 milioni

La Fondazione Enpaia ha approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2025, che si è concluso con un avanzo di circa 27 milioni di euro. La rendicontazione è stata presentata il 29 aprile 2026 e mostra un risultato positivo rispetto all'esercizio precedente. I dettagli finanziari indicano una gestione stabile e un saldo favorevole alla fine dell'anno.

Roma, 29 aprile 2026 – La Fondazione Enpaia approva il Bilancio Consuntivo 2025 che chiude con un avanzo di 27.1 milioni di euro, in crescita rispetto a quello del 2024 (pari a 22.8 milioni di euro). “Si tratta del secondo risultato più significativo nella storia della Fondazione dopo l'avanzo ottenuto nel 2021”, afferma il Presidente di Enpaia Giorgio Piazza nella sua relazione al Cda che si è tenuto oggi a Verona. “Ciò conferma – aggiunge Piazza - la solidità della gestione e la capacità del nostro Ente di affrontare con visione e responsabilità le sfide del contesto economico, garantendo valore e tutela agli iscritti”. “Enpaia intende consolidare il proprio ruolo come attore attivo della trasformazione del settore – conclude il Presidente della Fondazione - sostenendo la competitività delle imprese e la qualità del lavoro”.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Enpaia chiude il bilancio 2025 con un avanzo di 27,1 milioni Notizie correlate Regione Lazio chiude il 2025 con un avanzo di 321,8 milioniLa Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini , ha approvato il Rendiconto Generale per l’esercizio... Comune, approvato il bilancio 2025: 2,5 milioni di avanzoIl consiglio comunale approva - tra le polemiche - il rendiconto di bilancio 2025. Altri aggiornamenti Enpaia chiude il bilancio 2025 con un avanzo di 27.1 milioniROMA (ITALPRESS) – La Fondazione Enpaia approva il Bilancio Consuntivo 2025 che chiude con un avanzo di 27.1 milioni di euro, in crescita ... iltempo.it A Enpaia il 2,2% dei salumi e formaggi di Granterre (Parmacotto e Parmareggio)L’ente previdenziale del settore agricolo investe 10 milioni per la quota nel gruppo alimentare modenese da 1,7 miliardi di ricavi, che si aggiunge a quelle in Masi, BF e Granarolo ... milanofinanza.it