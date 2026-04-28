Comune approvato il bilancio 2025 | 2,5 milioni di avanzo

Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto di bilancio 2025, con un avanzo di 2,5 milioni di euro. La votazione si è conclusa con il sostegno del campo largo e l’astensione dell’opposizione. La decisione ha suscitato alcune polemiche tra i gruppi di minoranza, che hanno espresso riserve sulla gestione finanziaria. La discussione si è svolta durante la seduta di consiglio, con il voto finale e le dichiarazioni dei presenti.

Il consiglio comunale approva - tra le polemiche - il rendiconto di bilancio 2025. Il provvedimento è passato con il voto favorevole del campo largo e l'astensione dell'opposizione.Le polemiche della minoranza si sono concentrate sull'avanzo libero di 2,5 milioni, con cui il bilancio è stato.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2025 con un avanzo record di 119 milioni di euro (+16,7%)Firenze, 28 aprile 2026 – Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito questo pomeriggio, sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha... Bilancio Comune di Bologna 2025: avanzo da 70 milioni e record di investimentiIl rendiconto si chiude con conti solidi: crescono entrate e spese per sociale e scuola, mentre il 2025 segna l’anno chiave degli investimenti legati... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Approvato il bilancio consuntivo 2025 del Comune di Merano; Maracalagonis, il bilancio approvato dal Commissario del Comune; Nessuna liquidazione per Asm: approvato il bilancio 2025; A Gragnano approvato il bilancio consuntivo 2025. Approvato il bilancio 2025 del Comune di Genova con 2,5 milioni di avanzoGenova – Il Consiglio comunale di Genova ha approvato, con il voto favorevole della maggioranza (centrosinistra ed M5S) e l'astensione dell'opposizione (centrodestra e gruppo misto), la delibera con ... ilsecoloxix.it Genova, approvato il rendiconto del bilancio comunale 2025È tornata al centro della discussione la questione del bilancio del Comune di Genova con una delibera di giunta discussa e approvata in consiglio comunale sul rendiconto della gestione 2025. Sull'att ... primocanale.it Il Comune di San Benedetto dei Marsi, paese dell'imputato Andrea Leombruni, ci ripensa e non si costituisce più. La nuova udienza è fissata per il 20 maggio #ilcentro #orso #animali #wwf #abruzzo #processo - facebook.com facebook Samugheo, il Comune punta a realizzare un orto urbano nel giardino delle scuole x.com