All’Autodromo di Monza il 174esimo anniversario della fondazione della polizia

Giovedì 10 aprile all’Autodromo di Monza si terrà una cerimonia per celebrare il 174esimo anniversario della fondazione della polizia di stato. L’evento inizierà alle 9:30 e prevederà diverse attività dedicate alla ricorrenza. La giornata sarà un’occasione per ricordare questa ricorrenza e coinvolgere il pubblico presente sul luogo.

Una giornata per ricordare il 174esimo anniversario della fondazione della polizia di stato. È quella che andrà in scena giovedì 10 aprile all’Autodromo di Monza a partire dalle 9:30. Saranno esposti mezzi storici e attuali della polizia di stato e saranno presenti stand informativi e dimostrativi della polizia scientifica, della polizia stradale e della polizia ferroviaria. In programma anche attività con l’unità cinofila, che illustrerà al pubblico il lavoro operativo svolto sul territorio. Prevista la presenza degli alunni delle classi quinte dell’istituto comprensivo Koinè di Monza, coinvolti in un momento di educazione civica e avvicinamento ai valori della legalità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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