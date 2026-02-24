Lautaro Martinez scalda i motori | Recuperando per tornare più forte

Lautaro Martinez si concentra sulla riabilitazione dopo un infortunio, che ha causato il suo rallentamento in campo. Il giocatore si impegna quotidianamente negli allenamenti per tornare in forma e contribuire alla squadra. La sua determinazione si vede nella costanza con cui segue il programma di recupero. I tifosi attendono con ansia il suo ritorno, sperando di rivederlo presto in azione. La sfida ora è recuperare la piena efficienza fisica.

Lautaro Martinez, il formidabile centravanti argentino e leader indiscusso dello spogliatoio dell'Inter, ha rotto il silenzio riguardo le sue condizioni fisiche con un post che ha fatto immediatamente il giro del web. Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, la punta di diamante del Biscione ha condiviso un'immagine emblematica accompagnata dal testo: "Recargando para volver más fuerte??????".

