Negli ultimi due mesi, la presenza in campo è stata di circa un'ora complessiva, anche se i due gol segnati contro la Roma in 58 minuti sembrano smentire questa stima. Lautaro si prepara a tornare disponibile e pronto a scendere in campo, mentre il team si avvicina alle ultime partite della stagione, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni. La situazione resta in evoluzione, con l’attenzione rivolta alle prossime sfide.

Negli ultimi due mesi, solo un’oretta “scarsa“ di campo: le virgolette sono d’obbligo, visti i due gol rifilati alla Roma in 58 minuti. Lautaro Martinez, dunque, scalpita: l’infortunio al soleo rimediato con il Bodo all’andata e un nuovo stop al polpaccio gli sono costati di fatto dieci partite. Alcune vissute in panchina, per stare vicino alla squadra da capitano, come in occasione del derby di campionato. Panchina anche al Sinigaglia, sempre in Serie A. Dunque, scalpita. Ma in casa Inter non si vogliono correre rischi, visto il +12 in classifica sulle inseguitrici e vista la finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio all’Olimpico contro la Lazio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stop (quasi) superato. Lautaro scalpita. E scalda i motori per il gran finale

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