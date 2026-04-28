Inter Parma Chivu spera di riavere Lautaro Martinez! C’è ottimismo

Da internews24.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter Parma ha reso noto che l’allenatore Chivu spera di poter riavere Lautaro Martinez in squadra. Secondo quanto riferito, ci sarebbe un certo ottimismo riguardo alla possibilità di recuperare l’attaccante argentino. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità del rientro. Seguiranno aggiornamenti ufficiali sulla condizione del giocatore e sulle decisioni del club.

Inter News 24 . Segui tutte le ultimissime sui nerazzurri. Il campionato entra nella sua fase cruciale e l ‘Inter  si prepara a una sfida dal sapore particolare. Ad Appiano Gentile, i lavori sono ripresi a pieno ritmo sotto lo sguardo attento di  Cristian Chivu che si appresta ad affrontare il  Parma, club in cui ha militato durante la sua gloriosa carriera da calciatore. Il match, in programma nella cornice di  San Siro, non rappresenta solo un incrocio sentimentale per il tecnico, ma un crocevia fondamentale per le ambizioni della squadra. Il momento d’oro di Marcus Thuram. Secondo quanto riportato da  Sky Sport, il protagonista assoluto del momento in casa nerazzurra è  Marcus Thuram.🔗 Leggi su Internews24.com

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