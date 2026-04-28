Inter Parma Chivu spera di riavere Lautaro Martinez! C’è ottimismo

L'Inter Parma ha reso noto che l’allenatore Chivu spera di poter riavere Lautaro Martinez in squadra. Secondo quanto riferito, ci sarebbe un certo ottimismo riguardo alla possibilità di recuperare l’attaccante argentino. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità del rientro. Seguiranno aggiornamenti ufficiali sulla condizione del giocatore e sulle decisioni del club.

Inter News 24 . Segui tutte le ultimissime sui nerazzurri. Il campionato entra nella sua fase cruciale e l ‘Inter si prepara a una sfida dal sapore particolare. Ad Appiano Gentile, i lavori sono ripresi a pieno ritmo sotto lo sguardo attento di Cristian Chivu che si appresta ad affrontare il Parma, club in cui ha militato durante la sua gloriosa carriera da calciatore. Il match, in programma nella cornice di San Siro, non rappresenta solo un incrocio sentimentale per il tecnico, ma un crocevia fondamentale per le ambizioni della squadra. Il momento d’oro di Marcus Thuram. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il protagonista assoluto del momento in casa nerazzurra è Marcus Thuram.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Parma, Chivu spera di riavere Lautaro Martinez! C’è ottimismo Notizie correlate Leggi anche: Inter, tegola per Chivu: infortunio per Lautaro Martinez contro il Bodo Leggi anche: Probabili formazioni Inter Juve: Chivu sorprende a centrocampo, in attacco Thuram e Lautaro Martinez Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter, Chivu potrebbe riportare un’emozione che manca da 37 anni; Inter, si ferma Luis Henrique: problema all'adduttore, stop di due settimane; Chivu punge Allegri: Non vince più la miglior difesa; Inter, Calhanoglu a rischio per la finale di Coppa Italia: l’esito degli esami. Inter, Chivu perde di nuovo il suo big: Coppa Italia a rischio!Un problema enorme si abbatte su Chivu: un big salterà sicuramente la sfida contro il Parma, con la finale di Coppa Italia in forte dubbio. spaziointer.it TS - Chivu, chiusura del cerchio col Parma: tutti i meriti del tecnicoUna vittoria contro la ex squadra dell'allenatore dell'Inter consegnerebbe aritmeticamente il tricolore ai nerazzurri con largo anticipo ... fcinternews.it Inter-Parma, Lautaro Martinez viaggia verso la convocazione Sky Sports Football - facebook.com facebook Inter-Parma, Lautaro Martinez viaggia verso la convocazione @SkySport x.com