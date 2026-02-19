Lautaro Martinez infortunato | buone notizie ' Argentina Chivu respira

Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita, e la causa è un colpo subito nel secondo tempo. L’attaccante dell’Inter ha accusato dolore e ha dovuto lasciare il campo, preoccupando i tifosi. Il club ha confermato che le prime diagnosi indicano un problema muscolare, ma ancora non si conosce l’entità esatta. La squadra si prepara a valutare le conseguenze di questo incidente, che potrebbe influenzare le prossime partite. La situazione resta sotto osservazione.

L'Inter resta in tensione dopo la sconfitta in Norvegia, una serata che ha lasciato tracce non solo sul piano tecnico ma anche su quello fisico. Lautaro Martinez ha abbandonato il campo zoppicando a causa di un fastidio al polpaccio, mettendo in primo piano la gestione della sua condizione in vista dei prossimi impegni. Il clima interno resta segnato dall'errore di BodøGlimt, ma le prime indicazioni dalla scena internazionale hanno alimentato l'attesa per aggiornamenti affidabili sulla guarigione del capitano nerazzurro. Dal rientro in patria emergono segnali incoraggianti. Il riferimento è giunto da fonti argentine che hanno riferito primo riscontri non particolarmente preoccupanti, sostenendo una dinamica meno grave di quanto temuto all'inizio.