La Asl attiva la telemedicina | monitoraggio da remoto e un' app dedicata come cambia l' assistenza per i pazienti cronici

L’Asl di Foggia ha avviato una nuova infrastruttura di telemedicina, che permette di monitorare i pazienti con patologie croniche a distanza. Questa iniziativa include l’utilizzo di un’app dedicata e sistemi di controllo remoti, con l’obiettivo di migliorare la gestione e l’assistenza sanitaria per questa categoria di pazienti. La misura si inserisce nell’ambito di una strategia regionale per l’innovazione del servizio sanitario.

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Asl Foggia ha attivato l’infrastruttura regionale di telemedicina, per la presa in carico da remoto dei pazienti cronici. La piattaforma (Irt), operativa dal 6 maggio 2026, rappresenta un passaggio strategico verso un modello di assistenza digitale in grado di garantire uniformità di accesso alle.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vietri sul Mare, dal 2 marzo 2026 operativo il Centro di Telemedicina: visite specialistiche da remoto Tentato furto in via Pré: tre uomini arrestati grazie al monitoraggio da remotoTre uomini, tutti di nazionalità algerina, sono stati arrestati dalla polizia locale per tentato furto aggravato ai danni di un anziano signore al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Umbria. La Asl 1 attiva il servizio CUP via whatsapp per non udenti; Ospedale di Cerignola, attiva Ph-metria wireless per il reflusso gastroesofageo; Asl Taranto potenzia la diagnostica: attive tre nuove risonanze magnetiche di ultima generazione; Dal primo maggio la postazione di Manoppello del 118 sarà attiva h24. Umbria. La Asl 1 attiva il servizio CUP via whatsapp per non udentiGli utenti sordi potranno inviare la richiesta direttamente tramite WhatsApp al numero 392 7747712, inviando in allegato l’impegnativa medica. quotidianosanita.it Reflusso gastroesofageo, Asl attiva la Ph-metria wireless, un nuovo esame strumentale nell'ambulatorio di Endoscopia digestivaLa metodica, attivata nell'ambulatorio dell'ospedale Tatarella di Cerignola, è stata introdotta per i pazienti che non rispondono alla classica terapia farmacologica anti-reflusso ... foggiatoday.it Allarme acque inquinate, la Regione attiva l'Asl. I comuni coinvolti - facebook.com facebook