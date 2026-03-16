sensori ad alta tecnologia per il monitoraggio del diabete consegnati al domicilio dei pazienti

L'ASL di Foggia ha consegnato a domicilio sensori di ultima generazione progettati per il monitoraggio continuo del diabete. Questi dispositivi tecnologici permettono ai pazienti di controllare più facilmente la propria condizione senza spostarsi dagli ambienti domestici. La distribuzione riguarda specificamente persone affette da diabete che necessitano di un monitoraggio costante e preciso.

Sensori di ultima generazione per il monitoraggio continuo del diabete, consegnati direttamente al domicilio dei pazienti. ASL Foggia, su iniziativa del Dipartimento Gestione del Farmaco, ha attivato il servizio nell’ambito del progetto per le prestazioni farmaceutiche di prossimità, con l’obiettivo di ridurre i disagi degli utenti legati a spostamenti e attese. I sensori per il monitoraggio della glicemia sono dispositivi di piccole dimensioni, facili da usare ed estremamente precisi, da applicare sul braccio, all’altezza del deltoide con una leggera pressione. Tramite un filamento sottile e flessibile aderiscono al primo strato della pelle, senza toccare nervi o capillari. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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