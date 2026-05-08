La tendopoli fuori dall' Ufficio immigrazione | 200 persone in fila In via Patini c' è un girone infernale

Da romatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tendopoli si è formata davanti all’Ufficio immigrazione di via Patini a Tor Sapienza, con circa 200 persone in fila da giorni. La lunga coda di tende di fortuna blocca anche l’accesso alla fermata del bus e rende difficile il passaggio nella zona. Chi conosce la situazione descrive la scena come un “girone infernale” a causa delle condizioni di permanenza prolungata di chi aspetta di essere ricevuto.

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Una fila di tende di fortuna che blocca anche l’accesso alla fermata del bus. Chi conosce e monitora la situazione di via Patini a Tor Sapienza parla ormai di un “girone infernale”, con quasi 200 persone in fila per giorni in attesa davanti all’Ufficio immigrazione, in condizioni.🔗 Leggi su Romatoday.it

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