Promozione Atletico Maremma la Coppa è amara

L’Atletico Maremma ha visto sfumare il sogno di conquistare la Coppa Italia dopo una sconfitta sul campo del Lampo Meridien. La squadra di Fabio Lorenzini ha subito due reti senza riuscire a reagire, chiudendo la partita con il risultato di 2-0. La delusione è palpabile tra i giocatori e i tifosi presenti allo stadio. Ora, l’obiettivo si sposta sulla prossima partita di campionato, mentre il cammino in coppa si ferma qui. La squadra si prepara a ripartire.

Termina in semifinale il sogno della Coppa Italia per l’Atletico Maremma. Ieri, sul campo del Lampo Meridien, la formazione allenata da Fabio Lorenzini ha perso 2-0. La sfida si è sbloccato nel primo tempo col sinistro vincente di Nencini, gol che ha scombinato i piani dell’Atletico Maremma. Nella ripresa poi il fallo di Gentili è valso un calcio di rigore per il 2-0. L’Atletico Maremma ha provato a riaprire la partita ma la difesa dei padroni di casa si è ben comportata. LAMPO MERIDIEN: Lampignano, Chiavacci, Nencini, Cortonesi, Dianda, Cappellini, Mercugliano, Martini, Chicchiarelli, Bibaj, Ferrucci N. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

