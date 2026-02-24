Rangers Qualiano cambia la guida tecnica | arriva mister Ivan De Michele

Il cambio di allenatore ai Rangers Qualiano deriva dall'esigenza di rinvigorire la squadra dopo le ultime sconfitte. Il presidente Scamardella ha scelto Ivan De Michele, che già in passato ha lavorato con i giovani del settore giovanile. La decisione mira a rafforzare il gioco e motivare i giocatori in vista della gara di domenica contro il Mondragone. La squadra si prepara con nuovi stimoli per la prossima partita.

Il presidente Scamardella annuncia il nuovo allenatore: “Continuiamo con gli obiettivi prefissati”. Domenica subito la sfida al Mondragone. La Rangers Qualiano apre un nuovo capitolo della propria stagione sportiva con un cambio alla guida tecnica. Attraverso una nota ufficiale, il presidente Scamardella ha comunicato che la panchina della prima squadra sarà affidata a mister Ivan De Michele, figura di grande esperienza nel panorama calcistico regionale. Il nuovo allenatore arriva a Qualiano forte di un curriculum importante: nella sua precedente esperienza a Volla ha conquistato due Coppe Italia Regionali consecutive, dimostrando competenza, capacità di gestione del gruppo e mentalità vincente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Baiano: mister Parisio esonerato, cambia la guida tecnica della squadra.Il tecnico Parisio lascia la panchina del Baiano dopo una serie di risultati deludenti, a causa delle difficoltà incontrate in campionato.

Rangers Qualiano, ufficiale la separazione con allenatore e viceRangers Qualiano ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore e il vice, motivando questa scelta con risultati deludenti nelle ultime partite.

