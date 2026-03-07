Un parco dedicato alla poesia in dialetto massese sarà inaugurato in Italia, rendendo omaggio alla lingua locale attraverso spazi dedicati alla cultura. La città annuncerà la celebrazione della Giornata mondiale della Poesia con un evento che si terrà 24 ore prima. Inoltre, una cerimonia speciale metterà in risalto il dialetto come elemento centrale, legato anche alla candidatura di Massa come capitale della cultura nel 2028.

La città festeggerà con 24 ore di anticipo la Giornata mondiale della Poesia e con una cerimonia che punterà sul dialetto, voce portante anche della candidatura di Massa capitale della cultura 2028. Proprio in questa direzione va l'inaugurazione il 20 marzo, alle 11, del 'Parco della Poesia in dialetto massese' ai Quercioli, attiguo alla piazza che è dedicata alla Madonna. Una manifestazione al quale parteciperanno il sindaco, Francesco Persiani, e il parroco, don Claudio Hitaj. L'ideatore è lo studioso e promotore di eventi locale Franco Frediani. "Era il 21 marzo 2019 – spiega Frediani – quando fu inaugurata la stele in marmo con incisa, dallo scultore Tiziano Gozzani, la poesia 'Primavera de Massa' di Ubaldo Bellugi.

© Lanazione.it - Un parco unico in Italia. E’ dedicato alla poesia in dialetto massese. E si pensa a un festival

