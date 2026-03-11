Alla donna | incontro dedicato alla poesia giapponese contemporanea con Diego Martina

Il 14 marzo 2026 alle ore 17 si terrà a Cellino San Marco un evento intitolato “Alla donna”, dedicato alla poesia giapponese contemporanea. L’incontro è organizzato con l’obiettivo di approfondire le opere di autori giapponesi attuali. Diego Martina sarà presente come relatore e condurrà la sessione, che si svolgerà presso una sede ancora da definire.

CELLINO SAN MARCO – "Alla donna, un incontro dedicato alla poesia giapponese contemporanea".È il titolo del prestigioso evento editoriale che si terrà il 14 marzo 2026 alle ore 17.30, durante il quale si parlerà, oltre che della poesia giapponese contemporanea e di tutti quei libri che raccontano.