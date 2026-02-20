Pace in Ucraina il parere delle spie | Mosca finge di trattare per ottenere un allentamento delle sanzioni
Le spie sostengono che Mosca finge di negoziare per alleggerire le sanzioni. Le recenti conversazioni tra Russia e Ucraina, mediate dagli Stati Uniti, non convincono le fonti di intelligence. A Ginevra si sono svolti nuovi incontri tra le parti, ma secondo le spie, Mosca utilizza i negoziati come strategia di facciata. La Russia sembra voler guadagnare tempo e ottenere concessioni senza intenzione di arrivare a un vero accordo. La situazione resta tesa, mentre le speranze di una pace duratura si riducono.
Alla pace in Ucraina non ci credono nemmeno le spie. Il terzo round di colloqui trilaterali mediati dagli Stati Uniti – con l’inviato speciale, Steve Witkoff, e il genero del presidente, Jared Kushner – si è appena concluso a Ginevra, Svizzera, e alla Casa Bianca sembrano continuare a credere che la guerra possa essere fermata con un accordo entro giugno (prima delle elezioni di midterm ). Ma sono di segno diverso e apposto le valutazioni raccolte ieri da Reuters da cinque capi dei servizi di intelligence europei: “A condizione di anonimato, hanno affermato che la Russia non vuole porre fine alla guerra in tempi rapidi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
