Agricoltura e comunità montane l’assessore Serluca torna in Irpinia

L’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca è tornata in Irpinia insieme ai responsabili delle sue deleghe. La visita ha coinvolto diverse comunità montane della regione, dove sono stati affrontati temi legati alle attività agricole locali e alle iniziative di sviluppo rurale. Durante l’evento, sono stati discussi progetti e interventi già avviati per sostenere il settore e le comunità presenti sul territorio.

L’incontro si terrà domani, venerdì 20 marzo, a partire dalle ore 10.00, presso la Dogana Aragonese di Flumeri, coinvolgendo i principali stakeholder del territorio. All’iniziativa prenderanno parte i Comuni di Ariano Irpino e Grottaminarda quali referenti dei comitati politico e tecnico del PIV, le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica, i GAL, gli istituti professionali a indirizzo agroalimentare, turistico e agricolo del territorio e i consorzi e le associazioni con l’obiettivo di avviare un confronto operativo e costruttivo volto alla definizione delle iniziative concrete per la realizzazione del progetto. Il tavolo tecnico rappresenta un momento fondamentale per discutere il ruolo del paesaggio agrario e dell’intera filiera agroalimentare nella redazione del PIV (Programma Integrato di Valorizzazione) della Valle dell’Ufita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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