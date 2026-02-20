Agricoltura irpina vertice in Regione tra l' assessore Maria Carmela Serluca e l' Ordine degli Agronomi di Avellino

L’incontro tra l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, e l’Ordine degli Agronomi di Avellino si è svolto a causa delle difficoltà degli agricoltori locali. Durante la riunione, sono state discusse le criticità nelle pratiche agricole e le esigenze di sostegno diretto. Una delle proposte più concrete riguarda l’accesso più facile ai finanziamenti regionali, per favorire lo sviluppo delle aziende agricole irpine. La discussione si è concentrata su come migliorare le condizioni di lavoro nel settore agricolo della provincia.

Tra i temi affrontati, particolare rilievo è stato dato alle criticità legate ai Piani di gestione della Rete Natura 2000 Si è svolto un incontro presso l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania tra l'assessore Maria Carmela Serluca e una delegazione dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Avellino composta dal presidente Roberto Salvante, dal vicepresidente Salvatore Moscariello (delegato alla Forestazione) e dal consigliere Luca Russo, con delega al CSR – Complemento di Sviluppo Rurale. Nel corso dell'incontro, il presidente Salvante ha espresso apprezzamento per la disponibilità e l'attenzione dimostrate dall'assessore, sottolineando l'importanza di un dialogo costante e costruttivo tra istituzioni e professionisti del settore.