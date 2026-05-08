L’assenza è il modo più brutale di comunicare | la scrittrice brasiliana Aline Bei si racconta a TPI

La scrittrice brasiliana Aline Bei ha parlato della sua esperienza personale, affermando che “l’assenza è il modo più brutale di comunicare”. Ha condiviso come la letteratura rappresenti una delle forme di espressione più forti, sottolineando il valore che attribuisce alla parola scritta. La sua testimonianza si inserisce in un discorso più ampio sull’impatto delle parole e delle assenze nelle relazioni umane.

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La letteratura è una delle forme di espressione più potenti. La parola scritta ha un valore enorme che può colpire, emozionare, divertire, aprire la mente, ferire, riempire ed aprire vuoti, ne sa qualcosa la scrittrice brasiliana Aline Bei, 38 anni, che nel nuovo romanzo “Una delicata collezione di assenze” edito da La Nuova Frontiera con la traduzione di Marta Silvetti, indaga sull’arcano rapporto fra madri e figlie basandosi su un linguaggio delicato fatto di significati silenziosi. Siamo in Brasile, in un tempo che sembra sospeso dalla Storia. Margarida abbandona la casa materna ancora giovanissima, in cerca di una vita tutta sua. Si ritrova a lavorare in un circo come assistente del mago Oberon, che vorrebbe farne la sua amante.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - “L’assenza è il modo più brutale di comunicare”: la scrittrice brasiliana Aline Bei si racconta a TPI Notizie correlate Leggi anche: Meno sorrisi, più polemiche: come sta cambiando il modo di comunicare di Chivu Quattro minuti e il Pontedera è già sotto. Non inizia nel modo migliore l’era brasilianaPONTEDERA 1 ASCOLI 3 PONTEDERA (4-2-3-1): Saracco; Leo, Sapola, Piana, Cerretti; Emmanuello (9’ st Caponi), Faggi; Vitali, Raychev (9’ st Mbambi),... Approfondimenti e contenuti L’assenza è il modo più brutale di comunicare: la scrittrice brasiliana Aline Bei si racconta a TPILa letteratura è una delle forme di espressione più potenti. La parola scritta ha un valore enorme che può colpire, emozionare, divertire, aprire la mente, ferire, riempire ed aprire vuoti, ne sa qual ... tpi.it Aline Bei: «Qui in Brasile cerchiamo di cambiare le cose scrivendo libri»Una nuova generazione di autrici e autori sta cominciando a raccontare il Brasile in modo inedito. Aline Bei, con il suo romanzo «Una delicata collezione di assenze», punta tutto sulla rivoluzione del ... corriere.it