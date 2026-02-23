Quattro minuti e il Pontedera è già sotto Non inizia nel modo migliore l’era brasiliana
Il Pontedera subisce subito un gol dopo quattro minuti, grazie a un errore difensivo. Questa avvia male l’era brasiliana, che inizia con una partenza difficile. La squadra fatica a controllare il gioco e a reagire all’attacco avversario. I cambi effettuati nel secondo tempo non cambiano l’andamento della partita. La squadra cerca di reagire, ma il risultato resta invariato. La partita si conclude con una sconfitta che lascia molte questioni aperte.
PONTEDERA 1 ASCOLI 3 PONTEDERA (4-2-3-1): Saracco; Leo, Sapola, Piana, Cerretti; Emmanuello (9’ st Caponi), Faggi; Vitali, Raychev (9’ st Mbambi), Nabian (9’ st Kabashi); Buffon (1’ st Yaboah). A disp: Biagini, Strada, Giacomelli, Manfredonia, Paolieri, Pietrelli, Lugano, Wagner, Beghetto, Fancelli. All. Braglia. ASCOLI (4-3-2-1): Vitale; Pagliai, Curado, Nicoletti, Guiebre; Milanese (31’ st Ndoj), Damiani (39’ s.t. Bando), Rizzo Pinna; Galuppini 6,5 (39’ st Silipo), D’Uffizi (31’ st Oviszach); Chakir. A disp: Brzan, Barosi, Corazza, Menna, Alagna, Palazzino, Rizzo. All. Tomei. Arbitro: D’Eusanio di Faenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Pontedera cerca un riscatto. Inizia davvero l’era brasilianaL’arrivo di un nuovo allenatore ha portato una svolta al Pontedera, che cerca di risollevare le proprie sorti.
Leggi anche: La nuova era del Pontedera calcio, l’ingresso dell’azienda brasiliana: “Qui faremo un progetto importante”
