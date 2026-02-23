Quattro minuti e il Pontedera è già sotto Non inizia nel modo migliore l’era brasiliana

PONTEDERA 1 ASCOLI 3 PONTEDERA (4-2-3-1): Saracco; Leo, Sapola, Piana, Cerretti; Emmanuello (9’ st Caponi), Faggi; Vitali, Raychev (9’ st Mbambi), Nabian (9’ st Kabashi); Buffon (1’ st Yaboah). A disp: Biagini, Strada, Giacomelli, Manfredonia, Paolieri, Pietrelli, Lugano, Wagner, Beghetto, Fancelli. All. Braglia. ASCOLI (4-3-2-1): Vitale; Pagliai, Curado, Nicoletti, Guiebre; Milanese (31’ st Ndoj), Damiani (39’ s.t. Bando), Rizzo Pinna; Galuppini 6,5 (39’ st Silipo), D’Uffizi (31’ st Oviszach); Chakir. A disp: Brzan, Barosi, Corazza, Menna, Alagna, Palazzino, Rizzo. All. Tomei. Arbitro: D’Eusanio di Faenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pontedera cerca un riscatto. Inizia davvero l’era brasilianaL’arrivo di un nuovo allenatore ha portato una svolta al Pontedera, che cerca di risollevare le proprie sorti.

Leggi anche: La nuova era del Pontedera calcio, l’ingresso dell’azienda brasiliana: “Qui faremo un progetto importante”

