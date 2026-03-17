Meno sorrisi più polemiche | come sta cambiando il modo di comunicare di Chivu

L'allenatore nerazzurro, prima dell'eliminazione dalla Champions League, si è mostrato quasi sempre sereno e pacato. Tuttavia, negli ultimi tempi, il suo modo di comunicare è cambiato, con meno sorrisi e più toni polemici. Questa trasformazione si nota nelle sue dichiarazioni pubbliche, che sono diventate più dirette e meno distensive rispetto al passato.

"Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi, senza pensare ad altro". Se il Chivu allenatore dell'Inter dovesse riassumersi in un concetto, fino a qualche settimana fa sarebbe stato precisamente questo. Il mantra che il tecnico nerazzurro ripete prima e dopo ogni partita. Per mantenere equilibrio, evitare di esporsi eccessivamente anche riguardo controversi episodi arbitrali, classifiche, corse, partite decisive, rimonte, eliminazioni. Il modo di comunicare di Chivu è indubbiamente interessante. Spesso va oltre concetti elementari, tratta temi profondi come quello dell'ansia (clip diventata virale sul web), parla della sua famiglia, di passioni lontane dal pallone, in alcune occasioni quasi dimenticandosi del calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Meno sorrisi, più polemiche: come sta cambiando il modo di comunicare di Chivu Articoli correlati Leggi anche: Videogiochi e risparmio: come sta cambiando il modo di acquistare nel mercato digitale Matt Damon su Netflix: “Lo streaming sta cambiando il modo di scrivere una storia”Come riportato da Variety l’attore candidato agli Oscar Matt Damon avrebbe illuminato l’interlocutore Joe Rogan con una riflessione sulle strategie...