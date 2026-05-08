L' asilo di Soci riaprirà a settembre se ci sarà l' ok della procura l' annuncio del sindaco

L'asilo di Soci riaprirà a settembre solo se l’autorità giudiziaria autorizzerà il dissequestro della struttura. Il sindaco ha annunciato che la ripresa delle attività dipenderà dalle decisioni della procura. La struttura è attualmente sotto sequestro e la riapertura è subordinata a eventuali autorizzazioni ufficiali. La questione riguarda le procedure legali in corso relative alla questione giudiziaria sulla struttura.

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L'asilo di Soci riaprirà a settembre “compatibilmente con le determinazioni dell’autorità giudiziaria in merito al dissequestro della struttura”. A dirlo, anzi a scriverlo, è il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli che, attraverso una nota stampa intende fornire aggiornamenti in merito alla.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Palazzetto pronto a settembre . L’annuncio del sindaco Andrea Sisti. Per lo stadio ci sarà da attendereI lavori al Palazzetto dello sport di viale Martiri della Resistenza (zona stadio Comunale) termineranno a settembre. Soci, il Sindaco aggiorna la cittadinanza sulla situazione inerente l’Asilo Nido comunale “Ambarabà”Arezzo, 24 marzo 2026 – Il Sindaco aggiorna la cittadinanza sulla situazione inerente l’Asilo Nido comunale “Ambarabà”, anche alla luce dei più... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bimbo morto all'asilo nido, l'esito dell'autopsia: Agonia di quasi 5 minuti; Tragedia all'asilo di Soci, depositata la relazione sull'autopsia. Inchiesta verso la chiusura; Bimbo morto all'asilo nell'albero: così la testimonianza di chi lo trovò. Quei drammatici minuti; Arezzo, bimbo morto all'asilo: Cinque minuti di agonia con il ramo che gli stringeva il collo. Asilo nido di Soci: lavori per dissequestro e lavori straordinari di pavimentazione in un’unica soluzioneIl Comune scrive alle famiglie. La decisione arriva per non correre il rischio di allungare di nuovo i tempi di rientro ... msn.com Asilo di Soci, riapertura a settembreIl Comune di Bibbiena punta alla riapertura dell’asilo nido di Soci nel settembre 2026, compatibilmente con le decisioni dell’autorità giudiziaria sul dissequestro della struttura, dove nel novembre s ... teletruria.it Ancona: congelato l’ingresso di nuovi soci locali, Bucci alla finestra https://veratv.it/articoli/id-81746/ancona--congelato-l-ingresso-di-nuovi-soci-locali-bucci-alla-finestra - facebook.com facebook