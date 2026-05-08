L' asilo di Soci riaprirà a settembre se ci sarà l' ok della procura l' annuncio del sindaco
L'asilo di Soci riaprirà a settembre solo se l’autorità giudiziaria autorizzerà il dissequestro della struttura. Il sindaco ha annunciato che la ripresa delle attività dipenderà dalle decisioni della procura. La struttura è attualmente sotto sequestro e la riapertura è subordinata a eventuali autorizzazioni ufficiali. La questione riguarda le procedure legali in corso relative alla questione giudiziaria sulla struttura.
L'asilo di Soci riaprirà a settembre “compatibilmente con le determinazioni dell’autorità giudiziaria in merito al dissequestro della struttura”. A dirlo, anzi a scriverlo, è il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli che, attraverso una nota stampa intende fornire aggiornamenti in merito alla.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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