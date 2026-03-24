Soci il Sindaco aggiorna la cittadinanza sulla situazione inerente l’Asilo Nido comunale Ambarabà

Il Sindaco ha comunicato alla cittadinanza gli ultimi aggiornamenti riguardanti l’Asilo Nido comunale “Ambarabà” e ha fornito dettagli sui recenti sviluppi di natura tecnico-amministrativa. La comunicazione si inserisce in un contesto di trasparenza e aggiornamento sulla gestione della struttura dedicata ai servizi per l’infanzia. Nessun dettaglio sulle cause o sulle decisioni prese è stato specificato nel comunicato.

Arezzo, 24 marzo 2026 – Il Sindaco aggiorna la cittadinanza sulla situazione inerente l ’Asilo Nido comunale “Ambarabà ”, anche alla luce dei più recenti sviluppi di carattere tecnico-amministrativo. Il Sindaco fa sapere che: “A seguito delle verifiche effettuate, l’Aziend a ASL ha trasmesso formale comunicazione contenente l’individuazione degl i interventi necessari ai fini del dissequestro e quindi della r iapertura della struttura, consistenti prevalentemente in opere di manutenzione e messa in sicurezza degli ambienti interni, degli arredi e delle aree esterne. Alla luce di tali indicazioni, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad adottare apposito atto amministrativo (Determinazione n. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Soci, il Sindaco aggiorna la cittadinanza sulla situazione inerente l’Asilo Nido comunale “Ambarabà” Articoli correlati Leggi anche: Consiglio comunale straordinario sull'asilo Ambarabà: "Garantire la riapertura in tempi brevi" Asilo Ambarabà: Consiglio comunale promette riapertura breve dopo criticità operative**Un Consiglio comunale straordinario a Bibbiena, in provincia di Firenze, ha convocato una seduta speciale per affrontare la crisi del nido... Contenuti e approfondimenti su Asilo Nido Asilo nido di Soci, Procura nega dissequestro. Il Comune: Pronti ad aprire una sede temporaneaSarebbe stata rigettata l’istanza di dissequestro dell’asilo nido di Soci, nel comune di Bibbiena (Arezzo), dove lo scorso novembre ha perso la vita il piccolo Leo Ricci, rimasto impigliato con la ... rainews.it L’asilo chiuso dopo la tragedia. Oggi il consiglio conunale apertoNuovo importante step per la riapertura dell’asilo nido Ambarabà di Soci, dove a novembre un piccolo di due anni perse tragicamente la vita. Questa sera alle ore 20 a ci sarà un consiglio comunale ... lanazione.it