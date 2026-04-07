Palazzetto pronto a settembre L’annuncio del sindaco Andrea Sisti Per lo stadio ci sarà da attendere

Il sindaco ha annunciato che i lavori al Palazzetto dello sport di viale Martiri della Resistenza saranno completati entro settembre. La struttura si trova nella zona dello stadio Comunale e i lavori di ristrutturazione sono in corso. Per quanto riguarda invece lo stadio, ci sarà da aspettare ancora qualche tempo prima di conoscere i dettagli sui prossimi interventi o aperture.

I lavori al Palazzetto dello sport di viale Martiri della Resistenza (zona stadio Comunale) termineranno a settembre. Lo annuncia il sindaco Andrea Sisti presentando il torneo di calcio giovanile "Italmatch Chemicals – Città di Spoleto", che si è svolto proprio in questi giorni di Pasqua. L’intervento di riqualificazione del vecchio palazzetto, come noto, di recente è finito sotto la lente dell’Autorità nazionale anticorruzione per presunte irregolarità relative all’appalto dei lavori pari a 7,5 milioni di euro. Ana ha archiviato il procedimento di vigilanza ed i lavori quindi procedono regolarmente, ma rispetto alle previsioni iniziali termineranno comunque con qualche mese di ritardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzetto pronto a settembre . L’annuncio del sindaco Andrea Sisti. Per lo stadio ci sarà da attendere Palazzetto di San Paolo. Al via gli ultimi ritocchi. Poi collaudi delle palestre . Pronto entro settembreIl nuovo "palazzetto dello sport" di San Paolo, a servizio del polo scolastico nonché nuova "casa" delle società sportive di basket, pallavolo,... Tra dannazione e Paradiso, Achille Lauro strega un Mandela da tutto esaurito: “Buonasera Firenze. Concerto al Franchi quando lo stadio sarà pronto”Firenze, 21 marzo 2026 – Achille Lauro apre il concerto fiorentino con una struggente e intensa dichiarazione d’amore, il Mandela Forum vibra sulle...