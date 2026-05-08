L’Europa si trova senza un’arma strategica nelle sue capacità di difesa. Recentemente, il presidente statunitense ha annunciato di aver cancellato un importante dispiegamento militare previsto, lasciando il Vecchio continente senza una componente chiave per la sua sicurezza. Questa scelta ha suscitato reazioni e riflessioni tra gli alleati europei, che si trovano a dover riconsiderare le proprie strategie di difesa e cooperazione internazionale.

La decisione del presidente statunitense Donald Trump di cancellare il previsto dispiegamento di missili a lungo raggio americani in Germania ha riaperto un dibattito strategico, che in Europa covava da anni, riguardo alle capacità del continente di dotarsi di sistemi di Deep Precision Strike (Dps), termine che indicano una famiglia di sistemi missilistici convenzionali con gittate comprese tra i 1.000 e i 3.000 chilometri, caratterizzati da elevata precisione e capacità di neutralizzare bersagli strategici a lunga distanza, minacciando infrastrutture critiche dell’avversario. La guerra in Ucraina ha reso evidente il valore operativo di queste capacità.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’arma che manca all’Europa. Così il Vecchio continente mira alle capacità Dps

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