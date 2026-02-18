L’Europa dei libri | così l’Umanesimo unì il continente

L’Italia ha svolto un ruolo chiave nel definire l’Europa dei libri, perché durante l’Umanesimo il paese ha promosso la diffusione della cultura attraverso le sue biblioteche e le università. Nel XV secolo, studiosi e artisti italiani hanno scritto e copiato manoscritti, contribuendo a unire il continente su una base culturale condivisa. La presenza di importanti centri di studio, come Firenze e Venezia, ha reso l’Italia un punto di riferimento per il sapere e la circolazione delle idee.

Molto prima del mercato e della moneta, il continente europeo ha condiviso in comune la cultura. E agli albori del cantiere Europa, quando le idee viaggiavano su carta, tra biblioteche, corti e università, l'Italia ne è stata una delle fucine. È da qui che prende le mosse il secondo appuntamento del ciclo "L'Italia in Europa. Episodi di cultura comune europea", curato da Chiara Agostinelli, con la collaborazione di Lucia Ferrati e Ida Soldani. Venerdì alle 18, all'Auditorium di Palazzo Montani-Antaldi della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, la docente dell'Università di Urbino Nicoletta Marcelli presenta la conferenza dal titolo "L'Umanesimo dall'Italia all'Europa: le idee, i libri, i personaggi".