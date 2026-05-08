Largo alla seconda giovinezza!

C n questa lettura di Come Together dei Beatles, Helen Mirren aveva inaugurato lo show Primavera-Estate 2026 di Stella McCartney ed è notizia di oggi che la sta ottantenne è la protagonista della campagna dedicata alla Ryder Bag della maison inglese. Leggi anche › Da Helen Mirren a Meryl Streep, l’industria della moda riscopre le donne over 50 I temi chiave: sostenibilità ambientale, eleganza evergreen e la celebrazione di una femminilità senza limiti di età. Leggi anche › Helen Mirren: «La bellezza? Ciò che non ci si aspetta da una donna “matura”» iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Cosa succede se Helen Mirren recita una canzone dei Beatles? iO Donna.🔗 Leggi su Iodonna.it

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