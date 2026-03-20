Bernardeschi e la seconda giovinezza al Bologna | così l’ex Juventus è tornato ad incantare tutti Dentro alla stagione della sua rinascita

Da juventusnews24.com 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bernardeschi ha iniziato la sua seconda stagione con il Bologna, squadra di Serie A, dopo aver lasciato la Juventus. In questa stagione ha segnato alcuni gol e fornito assist importanti, contribuendo alle partite della squadra. La sua presenza in campo è diventata un elemento chiave nelle ultime partite, attirando l’attenzione dei tifosi e dei media sportivi. La sua esperienza si fa sentire nelle dinamiche della squadra.

Bernardeschi sta vivendo una seconda giovinezza al Bologna: l’ex Juventus è rinato, ecco il film della sua stagione in rossoblù. C’è stato un tempo in cui Federico Bernardeschi, sotto la Mole, sembrava destinato a raccogliere le eredità più pesanti. L’esperienza alla Juventus, vissuta tra sprazzi di classe purissima e lunghe pause di discontinuità, lo aveva spesso etichettato come un talento incompiuto. Oggi, però, la narrazione è radicalmente cambiata: con la maglia del Bologna, l’esterno sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza, dimostrando di essere totalmente rifiorito dal punto di vista tecnico, fisico e mentale, lontano dalle asfissianti pressioni dell’ambiente bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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